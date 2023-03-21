Опасно: «Металлург» терпит третье поражение в серии Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене потерпел третье подряд поражение в серии против «Авангарда» из Омска – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы владели преимуществом на игровом поле в первом периоде матча, но счет в итоге открыли гости.

На 6-й минуте встречи Корбан Найт с подачи Виктора Сведберга и Владимира Ткачева вывел омичей вперед – 1:0. На 12-й минуте периода Максим Карпов, получив пас от Филиппа Майе, сравнял счет – 1:1. Но большего команды не смогли сделать ни до конца первого периода, ни во втором игровом отрезке.

Лишь на 55-й минуте встречи Григорий Дронов замыкает розыгрыш Коди Керрана и Брендана Лайпсика и выводит «Металлург» вперед – 2:1. Но чуть больше минуты понадобилось, чтобы защитник гостей Виктор Сведберг с подачи Рида Буше и Владимира Ткачева вновь восстановил равновесие – 2:2, и в итоге решать все вновь пришлось в овертайме.

Как и в двух предыдущих матчах серии, дополнительный период остался за «Авангардом».

Итог – 3:2 в пользу омского клуба, и он ведет в серии со счетом 3:0. «Ястребам» достаточно одержать еще одну победу, чтобы отправить магнитогорцев отдыхать до следующего сезона.

Четвертая игра пройдет 23 марта в Магнитогорске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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