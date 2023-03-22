22 марта ожидаются следующие события – Челябинск

22.03.2023, среда

10:00 Челябинск – Православная выставка-ярмарка, приуроченная к 410-летию Дома Романовых (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)

10:00 Челябинск – Ярмарка вакансий (Образовательный комплекс «Смена», ул. Степана Разина, 8)

11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, гербовый зал)

13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике и предпринимательству (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, гербовый зал)

13:00 Челябинск – Открытие нового творческого пространства для молодых челябинцев – обновленной «Студии 22» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Посещение студентами Челябинского радиотехнического колледжа компании «Интерсвязь» в рамках профориентационного проекта «Цифровой гид: ориентир в мире IT-профессий» (офис компании «Интерсвязь», пр. Победы, 288, сбор СМИ в 13:45)

18:00 Челябинск – Квартирник с музыкальным джемом в рамках открытия «Студии 22» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

18:30 Челябинск – XXIII Фестиваль моды «Платье города 2023» (театр оперы и балета им. М. Глинки, пл. Ярославского, 1)

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