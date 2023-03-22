Челябинске на 3,5 часа задержали вылет рейса в Норильск

Вылет самолета из Челябинска в Норильск задержали из-за метели на севере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в аэропорту Челябинска задерживается вылет рейса №1279 авиакомпании «Red Wings» сообщением Челябинск – Норильск.

Причина задержки – неблагоприятные метеоусловия в аэропорту Норильска (метель и сильный ветер).

Самолет должен был вылететь сегодня, 22 марта, в 7:05 по местному времени. Однако сначала вылет перенесли на 9:30. По данным онлайн-табло авиапредприятия, в настоящее время посадка на рейс завершена, планируемое время вылета – 10:30.

На рейс зарегистрировано 64 пассажира, из них 5 детей.

Оказание услуг пассажирам находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»