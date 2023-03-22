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Среда, 22 марта 2023, 09:34 мск

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В числе «южноуральских» депутатов Госдумы стало меньше жителей Южного Урала

Место челябинца Максима Гулина во фракции партии «Новые люди» займет бывшая челябинка Анна Скрозникова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутатский мандат Максима Гулина, представлявшего Челябинскую область в думской фракции партии «Новые люди», передадут 27-летней Анне Скрозниковой. Такое решение принял центральный совет организации.

Напомним, Максим Гулин заявил о сложении депутатских полномочий на прошлой неделе. Вчера, 21 марта, официально стало известно, что он продолжит карьеру в Российском движении детей и молодежи.

Интересно, что формально Анна Скрозникова также связана с Челябинской областью. Она родилась в Чебаркуле, закончила Челябинский государственный университет по специальности «лингвистика». И даже участвовала в выборах депутатов Государственной думы РФ 2021 года в составе регионального списка «Новых людей» от Челябинской области.

Однако в настоящее время Скрозникова живет в Ярославле, работает преподавателем ярославского филиала Финансового университета при правительстве РФ. Кроме того, она является секретарем Ярославского регионального отделения партии «Новые люди» и планировала принять участие в муниципальных выборах 2023 года.

Впрочем, Максим Гулин попал в федеральный парламент по партийным спискам. Так что региональная привязка в данном случае совершенно не обязательна.

Челябинск, Виктор Елисеев

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