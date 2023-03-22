На Урале оштрафовали директора УК, отключившей электричество должнику

В Челябинской области директор управляющей компании привлечен к ответственности за незаконное ограничение коммунальной услуги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, нарушения законодательства в деятельности управляющей компании ООО «УК КСС» из Чебаркуля были установлены в ходе проверки, проведенной городским надзорным ведомством.

Установлено, что в апреле 2022 года работники организации отключили электроэнергию в одной из квартир дома по улице Ленина в Чебаркуле. Основанием для отключения явилось наличие задолженности по оплате жилищных услуг у собственника жилого помещения.

Вот только, согласно лицензии и договору управления домом, управляющая компания не могла оказывать услуги электроснабжения жильцам этого дома. А значит, не имела полномочий по ограничению подачи электроэнергии.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении директора ООО «УК КСС» дело об административном правонарушении (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), руководителю управляющей компании внесено представление об устранении нарушений закона.

Постановлением Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» директор коммунальной организации оштрафован на 50 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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