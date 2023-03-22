В Челябинской области ускоряется инфляция

В феврале рост цен на Южном Урале ускорился.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка РФ по Челябинской области, годовая инфляция на Южном Урале в феврале 2023 года составила 10,2% после 10% в январе. Ускорение инфляции в основном связано с повышенным спросом на зарубежный туризм и авиаперелеты.

В частности, авиабилеты стали стоить дороже, чем год назад. На цены повлиял рост экономической активности бизнеса и мобильности жителей региона. Кроме того, ускорился годовой рост цен на туристические поездки в Турцию и ОАЭ из-за ослабления рубля и повышенного спроса на путевки в условиях ограниченного числа вариантов для отдыха за рубежом.

В сегменте продовольственных товаров годовой рост цен, наоборот, замедлился. В частности, меньше росли цены на молоко, кисломолочные продукты, творог и йогурт. Это произошло из-за расширения предложения продукции: в регионе модернизируют и наращивают мощности по производству молока. Кроме того, в связи с ростом объемов производства ускорилось снижение цен на свинину, а рост цен на говядину, колбасу и полуфабрикаты из мяса замедлился.

В феврале также наблюдалось замедление годового роста цен на электротовары, бытовую технику, ноутбуки и смартфоны. Это связано с тем, что в регионе постепенно восстанавливаются цепочки поставки импортных товаров.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране составит 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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