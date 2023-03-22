В Верхнем Уфалее косуля рухнула в отстойник очистных сооружений

Работники коммунального предприятия спасли косулю, сорвавшуюся в отстойник очистных уральского города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», внимательность сотрудников местных очистных сооружений спасла жизнь косули, сорвавшейся в глубокий бассейн предприятия.

Об инциденте сообщили в паблике «Новости Верхнего Уфалея». К посту прикреплено короткое видео, на котором животное тщетно пытается выбраться из накопительного бассейна канализации.

К счастью, косулю вовремя заметили слесари коммунального предприятия, которые и вытащили животное из отстойника.

«После своего спасения косуля убежала в лес», – пишут авторы паблика.

Челябинск, Виктор Елисеев

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