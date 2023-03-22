В Челябинской области упразднили все площадки для проведения публичных мероприятий

В Челябинской области не осталось ни одной площадки для проведения публичных мероприятий без согласования с властями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Алексей Текслер подписал постановление, согласно которому утратили силу все нормативно-правовые акты, регламентировавшие размещение на территории региона мест «для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера».

Напомним, первый перечень гайд-парков был утвержден в 2012 году Михаилом Юревичем: площадки были предусмотрены в каждом муниципалитете. Для миллионного Челябинска определили всего пять – Алое поле, летняя эстрада в ЦПКиО имени Гагарина, сквер имени Колющенко, парковка у ледовой арены «Трактор» и танцевальная веранда в парке «Металлург».

Следующий губернатор Борис Дубровский в 2018 году вычеркнул из этого списка Алое поле, нынешний глава области в апреле 2022 исключил летнюю эстраду в парке Гагарина и сквер Колющенко. 15 марта челябинские общественники добились отмены этих решений.

И вот теперь Алексей Текслер упразднил вообще все площадки.

«Апелляционный и кассационный суд признали что, необоснованное исключение данных мест правительством нарушило конституционный принцип доверия к закону и действиям публичной власти, заключающийся в недопустимости внесения произвольных изменений.

Вынужденные действия властей по отмене всех гайд-парков в области также мало можно соотнести с данным принципом, –комментирует ситуацию инициатор иска Ярослав Щербаков. – Правительству ничего не оставалось, несмотря на заявление об обжаловании решения судов в Верховном Суде, перспективы такого обжалования были совсем «туманны», решили через «коленку».

Что дальше: правительство обязано принять новый перечень гайд-парков, как минимум по одному в каждом муниципальном образовании области.

Согласно закону Гайд-парк должен:

• иметь транспортную доступность

• иметь инфраструктуру (сцена, точка подключения…)

• вмещать до 100 человек (1 человек на 1 квадратный метр)

• обеспечивать возможность достижения целей публичных мероприятий (место должно быть заметным для общества и власти)

Ждем принятие нового перечня и соотносим его с требованиями закона. До этого проведение публичных мероприятий в уже бывших гайд-парках без уведомления властей запрещено».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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