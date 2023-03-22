Школьникам и учителям разрешили общаться только в двух мессенджерах

В школах Челябинской области запретили иностранные мессенджеры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», образовательные учреждения получили циркуляр регионального министерства образования и науки, согласно которому пользоваться зарубежными сервисами общения отныне нельзя – все чаты с учениками, коллегами и родителями должны быть открыты только во «ВКонтакте» и «Сферуме».

В ведомстве нововведение объясняют соответствующими изменениями закона об информации и защитой персональной данных. Обе разрешенные платформы – это отечественные разработки, все данные хранятся внутри страны и защищены от утечки за границу, заявляют в ведомстве.

Многие родители восприняли новость без энтузиазма: одни не понимают, какие данные можно украсть из переписки о расписании уроков и домашнем задании, другим не нравится, что детей насильно загоняют в соцсеть, где много не предназначенного для них контента.

Полностью отказаться от иностранных мессенджеров в южноуральских школах должны к 1 сентября.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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