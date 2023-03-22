Экс-инспектор желдорнадзора в Челябинской области получил условный срок за взятку

В Челябинской области за получение взятки осужден сотрудник госжелдорнадзора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, бывшего старшего государственного инспектора Уральского управления государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта признали виновным в получении взятки в значительном размере.

В декабре 2021 года чиновник получил 30 тысяч рублей за подписание акта о возможности выполнения коммерческой организацией лицензионных требований при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте по определенной категории грузов, а также за ускорение процесса проведения проверки соискателя лицензии.

Суд приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и с лишением права занимать должности на 3 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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