В Челябинске начался сезон электросамокатов

В Челябинске начался новый сезон индивидуальной мобильности: на улицах снова появились электросамокаты, которые можно взять в аренду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», впервые самокатный шеринг появился в городе весной 2021 года. Челябинск оказался к этому явно не готов – ни специальной инфраструктуры, ни лояльности населения, ни желания любителей покататься соблюдать какие-либо правила. В итоге два прошедших сезона отметились серьезными происшествиями с участием самокатов (вплоть до гибели самих самокатчиков и пешеходов) и волной недовольства горожан – как противников, так и сторонников самокатов.

К новому сезону ситуация изменилась незначительно: ПДД для СИМ приняли, но самокатам по-прежнему можно ездить по тротуарам и пешеходным зонам, специальных дорожек так и не появилось, а количество самокатов на улицах значительно вырастет – услуга пользуется спросом, поэтому шеринговые компании расширяют предложение.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»