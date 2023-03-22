В Челябинске готовят очередную акцию в защиту абортов

В Челябинске готовят очередной пикет в защиту права женщин на аборт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия согласовала мероприятие в защиту врачей и репродуктивных прав женщин. Правда, первоначально организаторы хотели провести пикет на Алом поле, но, как всегда, выяснилось, что кто-то уже занял эту площадку на обозначенный день, да еще и на срок с 8 утра до 10 вечера.

Поэтому акцию решили провести в сквере имени Колющенко. Она состоится 26 марта с 12:30 до 14:30. Число заявленных участников – не более 50.

Они намерены выступить «против антиврачебной деятельности ультраправых организаций и потворствующей им политики властей, препятствующих нормальной реализации права женщин на аборт в Челябинске».

Челябинск, Павел Зварзин

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