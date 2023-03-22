Южноуральцам пригрозили штрафами за выгул собак с нарушениями

Депутаты южноуральского парламента одобрили проект закона, предусматривающий установление штрафов за нарушение дополнительных требований к содержанию домашних животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, соответствующее решения было принято сегодня, 22 марта, в ходе заседания комитета по законодательству.

Напомним, в июле 2022 года в федеральный закон об ответственном обращении с животными были внесены изменения, позволившие региональным властям устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу.

В январе нынешнего года областной минсельхоз утвердил приказ «Об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу».

«В связи с принятием документа депутаты законодательного собрания разработали проект закона, устанавливающего административную ответственность для граждан за нарушение требований, содержащихся в приказе. Законопроект обсуждался на заседании рабочей группы с участием представителей минсельхоза, министерства общественной безопасности, органов местного самоуправления, прокуратуры, юстиции и ГУ МВД области», – рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Авторы законопроекта предлагают предусмотреть за жестокое обращение с домашними животными (истязание, в том числе голодом, жаждой, побоями, нанесением травм), если это деяние не содержит признаки преступления, предусмотренного Уголовными кодексом РФ, штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

За содержание питомцев в местах общего пользования или на придомовых территориях многоквартирных домов их хозяевам может грозить штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей. Такое же наказание будет ждать южноуральцев за оставляемые их животными в местах общего пользования многоквартирных домов и на территориях общего пользования продукты жизнедеятельности.

За выгул собак на территориях общего пользования без поводка, выгул собак, имеющих высоту в холке свыше 40 сантиметров, без поводка и намордника также предусмотрен штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей.

За самовыгул питомцев южноуральцам может «прилететь» от одной тысячи до двух тысяч рублей штрафа. Аналогичное наказание обещают в случае, если собаку ростом выше 40 сантиметров в холке отправят выгуливать детей до 14 лет. Если же хозяева решать прогуляться со своей собакой, предварительно приняв на грудь либо закинувшись какой-нибудь дрянью, им придется заплатить от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Полномочиями по составлению протоколов о совершении административных правонарушений предлагается наделить органы местного самоуправления. Рассматривать дела будут административные комиссии.

Комитет по законодательству рекомендовал Законодательному собранию Челябинской области принять проект закона в первом чтении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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