Компании семьи экс-губернатора Челябинской области предъявили новые финансовые претензии

Компании семьи экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского предъявили претензии еще почти на 1 млн рублей. Речь идет о ПО «Монтажник».

Напомним, в 2018 году компания заключила несколько контрактов на выполнение работ по возведению конгресс-холла «Крылья» – одного из знаковых объектов, который планировалось построить к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. В итоге конгресс-холл так и не построили, но потратить на подготовку к строительству порядка 2 миллиардов рублей, выделенных из бюджета, успели. В 2020 году началась процедура банкротства ПО «Монтажник» – общая сумма задолженности компании оценивалась к тому моменту в 2 миллиарда рублей.

В 2021 году суд установил, что Борис Дубровский и его сын Александр были аффилированы к ПО «Монтажник». Дубровские настаивают, что это не так.

Между тем, сумма претензий к компании растет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», арбитражный суд Челябинской области суд Челябинской области в рамках дела о банкротстве принял к производству заявление ООО «Энергопромышленная компания» (зарегистрировано в Екатеринбурге) о включении в реестр требований на 978 тыс рублей для погашения задолженности по договору энергоснабжения за ноябрь 2019 – июль 2020 годов.

Судебное заседание состоится 20 апреля.

Челябинск, Павел Зварзин

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