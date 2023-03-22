Челябинская область срывает госпрограмму капитального строительства

В 2022 году в Челябинской области сорвали планы по реализации программы капитального строительства объектов социальной инфраструктуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Законодательного собрания Челябинской области остались крайне недовольны докладом министра строительства и инфраструктуры региона Юлия Элбакидзе, посвященного итогам реализации государственной программы «Капитальное строительство», ставящей целью обеспечение территорий школами, детскими садами, спортивными комплексами и другими объектами социальной инфраструктуры. Об этом парламентарий Дмитрий Ларин.

Так, по данным, озвученным главой минстроя области, в 2022 году планировалось выполнить проектно-изыскательные работы по 28 объектам. В результате в полном объеме они были завершены по 13. Остальные выполнены частично, их окончание перенесено на 2023 год.

Что касается строительно-монтажных работ, ситуация здесь еще хуже: из 21 объекта они закончены лишь на двух. По 17 объектам запланирован перенос работ на 2023 и 2024 годы. А от двух проектов (в Пластовском районе и Троицке) власти региона и вовсе отказались.

«Цифры говорят сами за себя. Комментарии излишни», – возмущенно констатирует депутат, опасаясь, что с такими результатами может встать вопрос о дальнейшем финансировании госпрограммы в регионе из федерального бюджета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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