В Магнитогорске в караоке-клуб не пустили участника СВО, одетого по форме

Охрана бара в Магнитогорске отказалась пускать приехавшего в отпуск участника СВО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в караоке-клубе Solo way. Об этом рассказала сестра военного в паблике «Черное&Белое Магнитогорск».

«Мой братишка приехал в отпуск из зоны СВО, – написала горожанка. – И, конечно же, он в военной форме». Вечером мужчина с друзьями поехал отдохнуть и развлечься. В клубе, куда они приехали, вопросов не возникло. Но когда заведение закрылось, все решили спуститься в караоке-бар, который еще работал.

Однако охранника насторожила военная форма. По словам сестры магнитогорца, сотрудник ушел куда-то совещаться, а когда вышел, сказал, что «человека в форме» пустят, но... за 5 тысяч рублей (как выразилась горожанка, «за форму»).

«Мой братишка хотел оплатить, но меня понесло, это честно, – призналась автор поста. – Там, конечно, переполох, они вызывают Росгвардию. И знаете, что охранник им говорит? Цитирую: «Люди его боятся из-за формы, он агрессивный». Хотя, честно, он стоял больше. Я орала и возмущалась».

Как отметила девушка, в караоке-баре были в это время болельщики ХК «Авангард», они все вышли и «были просто удивлены происходящим».

В самом клубе предложение «пройти за 5 тысяч рублей» категорически отрицают. Однако подчеркивают: у них действует жесткий дресс-код, и посетителей в спортивной одежде и одежде стиля «милитари» не пускают.

В обсуждении поста разгорелась жаркая дискуссия. Часть участников паблика отмечали, что в клубе, действительно, существует такой дресс-код (и кое-кто предположил, что за 5 тысяч рублей горожанам могли предложить пройти в VIP-зону). Другие возражали, что между стилем одежды «милитари» и формой действующего офицера российской армии есть очень серьезная разница. И не заметить ее очень сложно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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