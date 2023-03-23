23 марта ожидаются следующие события – Челябинск

23.03.2023, четверг
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10:00 Челябинск – Православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России», приуроченная к 410-летию Дома Романовых (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)
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11:00 Челябинск – Вручение 12 новых машины (ЛАДА, УАЗ) руководителям подведомственных учреждений Главного управления лесами (ул. Молодогвардейцев, 2)
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11:00 Челябинск – Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, а также весеннего половодья (площадка перед ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция по ипотечному кредитованию (пресс-центре «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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14:00 Челябинск – Тренировка спасателей Поисково-спасательной службы по оказанию помощи людям, провалившимся под лед и оказавшимся в ледяной воде, способы самоспасения (набережная р. Миасс, ул. Каслинская, 64, перед Торговым центром, ближе к Свердловскому проспекту)
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14:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит новый ресурсно-методический центр по работе с детьми с аутизмом «Звездного дождя» (сбор СМИ в 13:30 у резиденции губернатора, ул. Цвиллинга, 27)
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14:30 Челябинск – Встреча, посвященная Всемирному дню поэзии (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, первый этаж, абонемент)
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