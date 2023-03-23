23 марта ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, а также весеннего половодья (площадка перед ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)