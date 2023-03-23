На Южном Урале «созрела» голубика

В горах под Златоустом «проклюнулась» голубика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», на Дальнем Таганае наступила весна, и на плоской вершине оттаял прошлогодний урожай голубики и брусники. Ягоды, которые все эти месяцы зима бережно хранила под снегом, почти такие же освежающе вкусные, как в самый разгар сезона.

Между прочим, голубика – настоящий кладезь полезных веществ, отмечают сотрудники парка. Кроме витаминов, она содержит полифенолы, антиоксиданты. Все это положительно влияет на работу мозга, улучшает настроение и память.

Встретить эту ягоду можно во всех регионах Северного полушария (и даже на островах Ледовитого океана). Она любит каменистые тундры – такие, как на Дальнем Таганае, тайгу и болотные кочки и может забираться на высоту до трех тысяч метров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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