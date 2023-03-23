В пригороде Челябинска собака накинулась на школьника

В Челябинской области бездомная собака снова напала на ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в среду, 22 марта, в Копейске. Об этом жительница города рассказала в социальных сетях.

«Вечером, в районе Кирова 18А, на моего ребенка напали бездомные собаки, – написала женщина. – Спасибо большое женщине, которая откликнулась на крики детей о помощи».

ПО словам горожанки, напавшее на школьника животное потрепало куртку и рюкзак, укусило ребенка за руку. Укус был не слишком сильным, но все равно пришлось обращаться в травмпункт, теперь ребенку придется пройти курс уколов от бешенства.

Жительница Копейска пригрозила обратиться в прокуратуру, если мэрия не предпримет никаких действий после произошедшего. «Биркованные собаки – это собственность города, – напомнила копейчанка. – У моего ребенка стресс, напугался очень сильно, плюс травма, пусть и не очень серьезная. Я больше не хочу каждый день бояться выйти на улицу, я больше не хочу, чтобы на наших детей кидались бездомные собаки... Принимайте меры!"

В администрации Копейска сообщили, что заявка передана в городскую службу отлова, и в течение двух дней по указанному адресу организуют выезд.

«В соответствии с федеральным законодательством, после проведенных мероприятий (стерилизации, лечения, чипирования) в приюте для животных, животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, животное возвращается в среду обитания. Повторные выезды для отлова животных по такому обращению осуществляются в течение 30 дней с момента поступления обращения. Чипированные животные повторно не забираются», – пояснили в мэрии.

Впрочем, горожане утверждают, что чипированные собаки в стае, обитающей поблизости от указанного дома, ведут себя не менее агрессивно, чем собаки, которых еще не отлавливали.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»