Тратят миллиарды, но ямы не исчезают: челябинцы требуют усилить контроль за содержанием федеральных трасс

Общественники призвали прокуратуру проверить эффективность миллиардных расходов на содержание дорог в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественники потребовали ужесточить контроль за исполнителями, занятыми содержанием трасс федерального значения.

«Огромные ямы, глубокие выбоины и исчезнувший асфальт – так сейчас выглядит федеральная трасса М-5 «Урал». В народе М-5 уже давно прозвали «дорогой смерти». Регулярно здесь происходят страшные аварии, в которых часто гибнут люди», – напомнили активисты.

Не лучше обстоят дела и на трассе Р-254 «Иртыш», заявили в общественной организации. Дорога из Челябинска в Курган похожа на суровый квест: водители то и дело рискуют остаться без колес или попасть в смертельную ловушку.

По данным ГИБДД по Челябинской области, только за два месяца этого года количество аварий с летальным исходом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на одной из федеральных трасс увеличилось на 80%.

Десятки жалоб на состояние трасс поступают в региональный исполком движения. Гневные комментарии оставляют недовольные водители в социальных сетях. Жители рассказывают о многочисленных повреждениях в асфальте на всем протяжении федеральных трасс. В обращениях указывают и конкретные участки. Вот только некоторые из них на автодороге М-5: 88-й км, 1586-й км, 1815-й км, 1810-й км, 1819-й км, мост на повороте в Усть-Катав, подъезды к Симу, Чебаркулю, Миассу, Златоусту, Полетаево, а также отрезки: 1850-й км, 1851-й км в сторону Кургана.

Такая ситуация сохраняется не первый год, отмечают общественники. Они уверены: причина, в том числе, в некачественном обслуживании федеральных трасс. Представители движения не первый год обращаются в адрес ФКУ Упрдор «Южный Урал» с требованием дисциплинировать подрядчика и применить полный комплекс штрафных санкций в отношении недобросовестных исполнителей.

Так, в прошлом году после массовых обращений был расторгнут контракт с одним из нерадивых подрядчиков, обслуживавшим трассу М-5. Ему на смену пришло АО «Новосибирскавтодор». Сумма госконтракта с ним 480 миллионов рублей.

Еще два контракта продолжают действовать. Стоимость одного из них с подрядчиком «Союз Автодор» на обслуживание трассы Р-254 «Иртыш» около 500 миллионов рублей. Другого, с ООО «ДСУ 1» на обслуживание трассы М-5, – 844 миллиона рублей. Стоимость всех контрактов составляет около 2 миллиардов рублей.

«За эти деньги исполнители обязаны тщательно следить за состоянием трасс федерального назначения, создавая все условия для бесперебойного, а главное, безопасного движения. Но подрядчики об этом, похоже, напрочь забыли. При этом и заказчик не считает нужным добросовестно контролировать работу, которая стоит миллиарды. В итоге увеличивается аварийность, образуются многокилометровые пробки, недовольство пользователей автомобильных дорог растет», – заявляют активисты.

А перевозчики предпочитают объезжать челябинский отрезок дороги – пусть длиннее путь, зато надежнее. Это в свою очередь негативно сказывается на экономической привлекательности региона. Но в ФКУ Упрдор «Южный Урал», вероятно, не понимают таких последствий формального подхода к качеству контроля, отмечают челябинцы.

Общественники потребовали от заказчика – ФКУ Упрдор «Южный Урал» – обеспечить реальный контроль за выполнением работ, а также применить действенные меры воздействия на нерадивых исполнителей. Кроме того, они обратились в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку на предмет неэффективного расходования бюджетных средств и к главному распорядителю средств федерального бюджета – Росавтодору – для проведения проверки в отношении подведомственной организации, осуществляющей оперативное управление участком федеральной автодороги М-5 «Урал».

«Изменить ситуацию с содержанием федеральных трасс в Челябинской области возможно, только применив жесткие меры. Одна из таких – тотальный контроль за работой подрядчиков. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы ни один рубль, выделенный из бюджета, не закатали в асфальт. Именно такую задачу ставим перед заказчиком. Кроме того, требуем незамедлительно привести дорожное покрытие федеральных трасс в нормативное состояние», – заявил представитель активистов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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