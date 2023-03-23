Неизвестный открыл огонь в центре Челябинска

В элитном жилом комплексе в Челябинске неизвестный начал стрельбу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел несколько дней назад в ЖК «Манхэттен». Перепуганные горожане обратились в полицию.

По информации городских силовиков, полицейских вызвали 19 марта в ЖК «Манхэттен». По словам челябинцев, кто открыл огонь из окна одной из квартир. В это время люди гуляли во дворе.

Во дворе правоохранители обнаружили несколько гильз от холостых патронов. Сейчас неизвестного стрелка ищут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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