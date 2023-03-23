Южный Урал вошел в топ-10 регионов по падению прибыли предприятий

Компании Челябинской области снизили прибыль в 2022 году на 160 миллиардов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во второй половине 2022 года совокупная прибыль российских крупных и средних предприятий сократилась на 45,4% относительно аналогичного прошлогоднего периода. Об этом сообщила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza со ссылкой на основе данных Росстата.

Аналитики отмечают, что такие темпы падения ранее отмечались лишь в разгар пандемийного кризиса – в первом полугодии 2020 года, когда экономика была закрыта на локдаун.

В целом за год финансовый результат предприятий «похудел» на 13% против сверхвысокого постпандемийного роста в 2,6 раза в 2021 году.

Более чем в половине регионов России объем прибыли снизился. Наихудшую динамику продемонстрировала Еврейская автономная область (-101,5%), Белгородская область (-75,9%) и Чукотска (-69,5%).

Далее расположились Карелия (-59,2%), Калмыкия (-59%), Калужская область (-49,4%), Хабаровский край (-49,3%), Курская область (-48,3%), Санкт-Петербург (-47,4%) и Магаданская область (-47%).

В еще один антирейтинг попал и Южный Урал, оказавшись среди регионов с наибольшим абсолютным снижением прибыли бизнеса. Здесь максимальное падение зафиксировано у предприятий Санкт-Петербурга – на 2,15 триллиона рублей. Это связывают, прежде всего, с резким снижением «Газпромом» поставок газа Европе.

Далее следуют Белгородская область (-711,9 миллиарда рублей), Югра (-471,6 миллиарда рублей), Красноярский край (-322,2 миллиарда рублей), Свердловская область (-271,6 миллиарда рублей), Москва (-236,6 миллиарда рублей), Челябинская (-156,9 миллиарда рублей), Курская (-111,2 миллиарда рублей), Самарская (-103,4 миллиарда рублей) и Тюменская (-102 миллиарда рублей) области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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