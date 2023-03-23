В Челябинске четверо подростков оказались на льдине посреди реки

Спасатели сняли с льдины на реке Миасс четверых челябинских школьников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска, инцидент произошел сегодня, 23 марта.

В ЕДДС поступил вызов о бесконтрольно гуляющих по тонкому льду школьниках. Когда сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах города прибыли к месту ЧП, молодые люди оказались уже на отколовшейся льдине.

Спасатели в гидрокостюмах эвакуировали их на берег на руках. С подростками провели профилактическую беседу.

Жителей города просят не выходить на лед и не пускать на него детей. Увидев провалившегося под лед человека, необходимо обратиться за помощью по номеру 112.

Челябинск, Виктор Елисеев

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