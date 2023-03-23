В Миассе отправили в суд дело в отношении бывшего вице-мэра, обвиняемого во взятке

Следователи закончили работу с делом бывшего замглавы Миасса.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Миасса Арсена Симонова, обвиняемого в получении взятки.

Напомним, чиновник был задержан в январе текущего года. По версии следствия, в октябре 2022-го чиновник через посредника получил 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на снос многоквартирного дома, а также за общее покровительство при выполнении работ в рамках этого контракта.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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