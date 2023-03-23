В пригороде Челябинска педагог поставил школьника на колени. Возбуждено уголовное дело

В Копейске учитель ударил ребенка и поставил его на колени.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в среду, 22 марта, в одной из школ Копейска, расположенной на территории поселка Бажово. Видео ЧП было размещено в социальных сетях.

На ролике слышно, как учитель многократно заставляет ученика извиняться, приказывает ему встать на колени, слышны шлепки и плач ребенка. В конце ролика он грозится справить на школьника нужду, если тот продолжит вести себя, как раньше.

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, в отношении педагога возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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