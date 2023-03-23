Митингуйте не в Челябинске: южноуральские власти определили новый перечень гайд-парков

Правительство Челябинской области утвердило новый список гайд-парков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постановление «О единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера местах на территории Челябинской области» в среду, 22 марта, подписал и.о. председателя регионального правительства Виктор Мамин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, первый перечень гайд-парков был утвержден в 2012 году Михаилом Юревичем: площадки были предусмотрены в каждом муниципалитете. Для миллионного Челябинска определили всего пять – Алое поле, летняя эстрада в ЦПКиО имени Гагарина, сквер имени Колющенко, парковка у ледовой арены «Трактор» и танцевальная веранда в парке «Металлург».

Следующий губернатор Борис Дубровский в 2018 году вычеркнул из этого списка Алое поле, нынешний глава области в апреле 2022 исключил летнюю эстраду в парке Гагарина и сквер Колющенко. Однако осенью прошлого года арбитражный суд по иску общественников признал решения чиновников незаконными, а 15 марта текущего года эту позицию поддержал и кассационный суд.

После этого власти решили и вовсе отменить постановление 2012 года. Активисты связали это именно с несчастливой судьбой попыток подправить документ.

Однако просто отменить постановление власти не могли. Пришлось издавать новое, с обновленным перечнем. Впрочем, этот документ, по сути, лишь повторяет последнюю (досудебную) редакцию своего предшественника.

На 15 страницах перечисляются все гайд-парки муниципалитетов. При этом логику их размещения и количества определить вряд ли возможно. Как и раньше, из число варьируется от одной до нескольких. Правда, чем руководствовались чиновники в последнем случае, вряд ли они смогут сказать сами.

Так, в Челябинске таких площадок будет всего две – танцевальная веранда в парке «Металлург» имени Тищенко и парковка у ледовой арены «Трактор» со стороны улицы Татищева. В Магнитогорске будет один гайд-парк – сквер у памятника «Первая палатка». В Миассе – тоже один (площадь перед стадионом «Труда).

А в Златоусте – целых три: сквер «Городской сад», участок на улице 30-летия Победы и площадь перед Центральной библиотекой. Впрочем, это еще не рекорд. Например, в Троицке площадок и вовсе семь.

Почему региональные чиновники решили, что для Троицка с общей площадью 128 квадратных километров и населением чуть больше 70 тысяч человек нужно целых семь гайд-парков, а для Челябинска с площадью 530 квадратных километров и более чем миллионов жителей достаточно двух – загадка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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