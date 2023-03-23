Всё. «Металлург» снова проиграл «Авангарду»

В решающем матче серии плей-офф магнитогорский «Металлург» проиграл омскому «Авангарду» – 1:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», четвертый, решающий матч полуфинала Восточной конференции КХЛ закончился в Магнитогорске. Хозяева подошли к нему, трижды проиграв в серии до четырех побед.

Гости уверенно начали встречу. Уже на 48-й секунде первого периода Сергей Толчинский с подачи Арсения Грицюка и Алекса Бродхерста открыл счет – 1:0 в пользу «Авангарда». На 11-й минуте матча Григорий Дронов после розыгрыша Брендана Лайпсика и Коди Керрана сравнял счет, и первый игровой отрезок завершился ставшими привычными в этой серии единицами.

Во втором периоде магнитогорцы пытались атаковать, существенно перебросали омичей. Зато гости были точнее. На 29-й минуте матча Рид Буше подоспел к шайбе, выброшенной на ударную позицию Корбаном Найтом и Антоном Беловым – 2:1 в пользу «Авангарда», и это минимальное преимущество гости сохраняют до перерыва.

В третьей двадцатиминутке игра магнитогорцев и вовсе посыпалась. На 47-й минуте встречи Рид Буше записывает на свой счет дубль – 3:1. В конце третьего периода в отчаянной попытке зацепиться за овертайм тренерский штаб «Магнитки» снимает вратаря в пользу шестого полевого игрока, и в начале 58-й минуты Алекс Бродхерст ставит точку в игровом сезоне южноуральцев. Шайба залетает в пустые ворота – 4:1. Уверенная победа «Авангарда», который не оставляет шансов «Металлургу» в полуфинальной серии Востока, выигрывая ее со счетом 4:0.

Челябинск, Виктор Елисеев

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