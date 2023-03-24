24 марта ожидаются следующие события – Челябинск

24.03.2023, пятница

10:00 Челябинск – Православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России», приуроченная к 410-летию Дома Романовых (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)

10:30 Челябинск – Лекция кандидата ЮУрГГПУ исторических наук, доцент Игоря Новикова, посвященная самому знаменитому снайперу СССР, Герою Советского Союза Василию Зайцеву (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, отдел краеведения)

14:00 Челябинск – Лекция кандидата исторических наук, замдиректора Объединенного государственного архива Челябинской области Николая Антипина «Православные храмы старого Челябинска: история создания и уничтожения» в рамках выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)

15:00 Челябинск – Митап «IT-сборка: из института в IT-компанию по умному алгоритму» (гостиница «Малахит», ул. Труда, 153, зал «Сапфир»)

15:00 Челябинск – Лекция кандидата исторических наук, доцента ЧелГУ Вячеслава Кузнецова «250 лет восстанию Пугачева» в рамках проекта вуза»Зеленый понедельник» (ЧелГУ, третий корпус, пр. Победы, 162В, ауд. 206)

17:00 Челябинск – Концерт народного коллектива ансамбля «Вечора» в рамках православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)

18:30 Челябинск – Гала-концерт музыкального форума «Худсовет» «От Баха до Пьяццоллы» (ЮУРГИИ, ул. Плеханова, 41, Большой концертный зал им. Б.М. Белицкого)

19:00 Челябинск – Открытие новой выставки группы «Метаграфика» «Присутствие» (Доме архитектора, пр. Ленина, 41А)

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