Бывшего мэра Челябинска выпустили на свободу

Бывший глава администрации Челябинска Евгений Тефтелев вышел на свободу.

Как уже сообщал «Новый День», экс-мэра Челябинска и бывшего южноуральского вице-губернатора в 2020 году признали виновным в получении взятки в 2,5 миллиона рублей и приговорили к 3 годам в колонии строгого режима.

Вердикт пытались оспорить и сторона защиты, и сторона обвинения. Адвокаты, ссылаясь на состояние здоровья бывшего чиновника, сначала просили заменить лишение свободы штрафом в несколько миллионов, но, получив отказ, настаивали на изменении вида исправительного учреждения с колонии строгого режима на колонию-поселение.

В июле 2021 года Калининский районный суд Челябинска в удовлетворении ходатайства отказал, сославшись на то, что Тефтелев осужден за особо тяжкое преступление, и для смягчения наказания нужно отбыть не менее двух третей срока назначенного наказания.

В 2022 году сторона защиты ходатайство повторила, и суд его удовлетворил.

Тогда прокуратура, выступившая против смягчения наказания, обжаловала постановление в Челябинском областном суде. По мнению стороны обвинения, экс-чиновник не имел права на снисхождение, так как до сих пор не был этапирован в колонию строгого режима, и фактически отбывал срок в СИЗО.

В августе вышестоящая инстанция оставила в силе вердикт Калининского районного суда, и Тефтелева перевели в колонию-поселение при ФКУ ИК-10 Кыштыма. Сегодня утром его освободили.

Ранее сообщалось, что срок исполнения его наказания истекает в грядущие выходные.

По данным 74.ru Тефтелева у колонии ожидал внедорожник с номерами серии ООО – в свое время такие номера были на автомобилях, принадлежащих госструктурам.



Челябинск, Павел Зварзин

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