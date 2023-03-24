Весна торопится на Южный Урал: на Таганае раньше времени проснулись муравьи

В горах Южного Урала муравьи проснулись на две недели раньше.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», на особо охраняемой территории проснулись муравьи.

«Это случилось на две недели раньше среднемноголетнего срока. На неделю раньше обычного начала распускаться верба. Такое «ускорение» произошло из-за погоды, средняя температура воздуха в две первые декады марта составила -3, +4 градуса по Цельсию, что почти в 2 раза выше нормы», – отмечают специалисты.

Впрочем, это не рекорд. Самой теплой за всю историю наблюдений с 1876 года в Златоусте была весна 2020-го со средней температурой воздуха в марте 0, 7 градусов – в 10 раз выше нормы.

А самым холодным стал март 1898-го, когда столбик термометра опускался на 7-16 градусов ниже нуля. Это даже ниже, чем средние температуры зимних месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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