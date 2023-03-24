В Челябинской области жители увидели северное сияние

Южноуральцы стали свидетелями редкого атмосферного явления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», многие жители Челябинской области увидели в небе региона в ночь на пятницу, 24 марта, редкое для этих широт явление – северное сияние. Фотографии и видео южноуральцы опубликовали в социальных сетях.

«Эта ночь была волшебная – сбылась давняя мечта увидеть северное сияние своими глазами, – подписал выложенные снимки житель Долгодеревенского (административный центр Сосновского района). – И если я пока не еду навстречу сиянию, то сияние пришло навстречу мне. Сегодня ночью, примерно между 2 и 3 часами в родном Долгодеревенском сияло так, что можно было увидеть даже и без оптики».

Другие жители области наблюдали редкое явление между селами Миасское и Бродокалмак, в полусотне километров от Челябинска.

Ученые отмечают, что северное сияние – явление, хоть и редкое для Южного Урала, но отнюдь не уникальное. Как раз в настоящее время на Солнце бушует сильная магнитная буря (по наблюдениям исследователей, такие бывают примерно раз в 10 лет). Она и стала причиной ночного шоу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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