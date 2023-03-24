Эстетическая несовместимость: магнитогорец набросился с ножом на посетителя бара, читавшего стихи

Челябинск, Март 24 (Новый День, Виктор Елисеев) –Жителя Магнитогорска обвиняют в покушении на убийство.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, магнитогорца задержали после того, как он накинулся с ножом на другого мужчину в одном из баров Магнитогорца.

Конфликт между нетрезвыми незнакомцами вспыхнул вечером 22 марта. Один из посетителей бара начал читать стихи. «Концерт» затянулся и был слишком громким. Это не понравилось другому мужчине. В результате он несколько раз ударил южноуральца ножом, после чего покинул место происшествия.

Неудачливого чтеца увезли в больницу. Его «эстетического оппонента» задержал наряд Росгвардии. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

«Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – рассказали в следственном управлении.

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