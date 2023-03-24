Челябинца будут судить за кражу подгузников у детей-инвалидов

Житель Челябинска предстанет перед судом за хищение имущества общественной организации поддержки детей-инвалидов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, совершенной в крупном размере, с незаконным проникновением в помещение.

По версии следствия, в декабре 2022 – январе 2023 года горожанин работал по найму на разгрузке товаров на складе Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество социальной поддержки детей-инвалидов». Пользуясь этим, он не раз бывал в помещении склада, откуда успел за это время вынести 800 упаковок подгузников для взрослых на общую сумму свыше 755 тысяч рублей.

Похищенное имущество злоумышленник вывозил на арендованных грузовых автомобилях и распоряжался им по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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