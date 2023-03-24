Южноуральских педагогов решили тестировать на «психологические настроения»

После череды скандалов в школах власти Южного Урала предложили провести учителей через психологические тесты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в школах Южного Урала для педагогов необходимо внедрять тестирование их психологических настроений. Об этом заявила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Это произошло после череды скандалов в школах региона, когда учителей обвиняли в избиении учащихся. Так, только за третью неделю марта таких конфликтов вспыхнуло два: 16 марта в Верхнеуральском районе учительница ударила подростка, а 22 марта педагог одной из школ Копейска заставил школьника встать на колени.

«Случаи вопиющие: дети жалуются на рукоприкладство педагогов. С каждым тревожным сигналом разбираются правоохранительные органы. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего», – рассказала чиновница.

Именно сейчас, «в период нарастания потока негативной информации», важно обращать особое внимание на всех участников образовательного процесса, заявляет Гехт. «Детей могут тревожить разные ситуации, которыми они боятся делиться с родителями или друзьями. Психика ребят хрупка и уязвима, и поддержка должна приходить прежде всего от взрослых: учителей, психологов, наставников. Поэтому дала поручение коллегам в системе образования Челябинской области вместе с психологами проанализировать текущую обстановку в каждой школе: пообщаться с подростками, напомнить, что вокруг есть люди, которым можно довериться и обсудить наболевшее», – отметила вице-губернатор.

Кроме того, чиновница заявила, что считает нужным «внедрять тестирование для преподавателей на предмет их психологических настроений, а также вводить супервизию при профессиональном выгорании».

Челябинск, Виктор Елисеев

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