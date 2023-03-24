На северо-западе Челябинска вновь закроют движение троллейбусов

Северо-запад Челябинска останется в выходные без троллейбусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся в связи с проведением монтажных работ по устройству контактной сети.

С полуночи 25 марта до 5 часов утра понедельника, 27 марта, закрывается движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту от улицы Молдавской до Свердловского проспекта, а также по улице Молодогвардейцев от улицы Братьев Кашириных до Комсомольского проспекта.

Троллейбусы проследуют:

маршрут №12 – ул. Молдавская – ул. Чичерина – ул. Бр. Кашириных – ул. Труда – ДС «Юность» – АМЗ, обратно через ДС «Юность» – Алое поле – ул. Энгельса;

маршрут №14 – ЧМК – Свердловский пр. – Парк Гагарина, обратно по ул. Сони Кривой;

маршрут №17 – ул. Молдавская – ул. Чичерина – Автовокзал «Центральный».

Челябинск, Виктор Елисеев

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