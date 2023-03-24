На дорогах Челябинска вновь появятся автобусы-гармошки

На улицах Челябинска вновь появятся автобусы-гармошки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального миндортранса, до конца апреля на маршруте №64 «Железнодорожный вокзал – автобусный парк» выйдут автобусы сверхбольшого класса.
В миндортрансе собираются приобрести сверхбольшие автобусы и для других загруженных маршрутов.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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