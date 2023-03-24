В России более половины мужчин не доживает до 65 лет

Более половины российских мужчин не доживает до 65 лет. Об этом заявил директор Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии имени Н.А.Лопаткина, главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

«Только 48%, то есть меньшинство, переходит этот барьер. Фатальный дебют происходит в возрасте 40-60 лет, – отметил он. – Большинство умирает в этом возрасте».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основной причиной смерти мужчин являются сердечно-сосудистые патологии и онкология. Причем, мужская летальность отличается стремительностью: 81% мужчин, по словам Аполихина, умирают внезапно, а три четверти из них – на рабочем месте.

Для увеличения продолжительности жизни эксперт рекомендует отказаться от вредных привычек, правильно питаться и заниматься профилактической заболеваний, а не надеяться на лечение после диагноза.

Москва, Игорь Юров

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