На Южном Урале существенно потеплеет

На Южном Урале потеплеет до +17 градусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, ближайшие две ночи столбики термометров еще будут опускаться в минусовую зону, но днем во многих территориях региона будет выше +10.

А в понедельник, 27 марта, и вовсе потеплеет до +17. Но в последние дни месяца похолодает. А апрель начнется с дождей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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