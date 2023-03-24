На Южном Урале существенно потеплеет

На Южном Урале потеплеет до +17 градусов.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, ближайшие две ночи столбики термометров еще будут опускаться в минусовую зону, но днем во многих территориях региона будет выше +10.
А в понедельник, 27 марта, и вовсе потеплеет до +17. Но в последние дни месяца похолодает. А апрель начнется с дождей.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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