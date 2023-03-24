Жители России нашли замену красной рыбе

Жители России стали чаще покупать копченую рыбу, отказываясь от красной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе – феврале число покупок копченой рыбы в стране увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом. При этом средний чек покупки вырос на 31%.

Спрос на красную рыбу снизился на 32%, а ее стоимость выросла на 24%.

«Происходит перераспределение потребительского интереса в рамках группы рыбных продуктов. На этот процесс оказывают влияние множество факторов, в том числе общемировая тенденция роста себестоимости товаров в данной категории, снижение объемов вылова красной рыбы в 2022 году на Дальнем Востоке, сложности в логистике, смещение покупательского спроса в бюджетные сегменты», – отмечает telegram-канал ЧекИндекс, добавляя, что средний чек покупки по стране на категории-маркеры рыбной группы на 40% – 50% выше, чем в регионах Дальнего Востока.

Москва, Игорь Юров

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