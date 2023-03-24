российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 марта 2023, 17:52 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

Определилось число кандидатов на кресло мэра самого неспокойного города Южного Урала

На пост главы Миасса претендуют четыре человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 24 марта, завершился прием документов на участие в конкурсе на пост мэра Миасса. В итоге число претендентов ограничилось четырьмя.

Напомним, кресло главы города освободилось после того, как 2 марта собрание депутатов Миасса приняло отставку прежнего мэра Григория Тонких.

6 марта со второй попытки парламентарии выбрали и.о. главы. Им стал занимавший до этого пост спикера Дмитрий Проскурин. Правда, сейчас это решение пытаются оспорить: по мнению оппонентов, и.о. главы Проскурин стал незаконно, так как не отказался от мандата депутата, а лишь попросил приостановить его действие.

Первым о своем участии в конкурсе на пост градоначальника заявил экс-претендент на кресла мэров Челябинска и Златоуста, челябинский предприниматель Виктор Легенчук. После чего желающих долгое время не было.

Лишь в конце отведенного на прием заявлений срока появилось еще три кандидата. Ими стали вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук, начальник отдела соцпроектов завод «СпецАгрегат» Анастасия Захарова и руководитель управления имущественных отношений администрации Миасса Николай Булдыгин.

Наиболее вероятным претендентом на должность главы самого проблемного в плане управления города Южного Урала считает Егор Ковальчук. Именно его поддерживает аппарат губернатора.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,