В Челябинске накрыли сеть торговли контрафактными сигаретами

Правоохранители изъяли у иностранного бизнесмена 12,5 тысяч пачек «левых» сигарет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предпринимателя из Армении задержали в Калининском районе Челябинска, когда мужчина получал очередную партию груза.

В ходе обыска в гараже у иностранца обнаружили 12,5 тысяч пачек немаркированных сигарет на общую сумму в 1,5 миллиона рублей. Продавать табачные изделия бизнесмен планировал через семь торговых точек в Копейске. В отношении семерых владельцев павильонов возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что задержанный приобретал контрафакт в Санкт-Петербурге через транспортные компании, – пишет «Агентство чрезвычайных новостей». – Изъятый товар уже отправили на экспертизу».

По результатам работы экспертов следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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