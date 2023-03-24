Самые крутые слухи недели: мужик и муза

Рокировочка

Если верить инсайдерам сразу двух из уральских СПП, в столице никак не могут определиться со сменщиком на южноуральском «троне»: и Текслера там уже «не хотят», и одна из местных кандидатур на губернаторский пост вроде как окончательно и бесповоротно отвергнута. Госдепа Олега Колесникова. Потому что, болтают, в определенных структурах к нему есть вопросики и региональные элиты не поддерживают его «самовыдвижение». За долгую политическую и коммерческую жизнь у Колесникова накопилось немало «оппонентов» – в основном, из числа бывших бизнес-партнёров. Даже его первая военная специальность и нынешняя доблестная служба не смогли переломить решающее мнение южноуральских бизнес-тяжеловесов, что хоть региону и нужен губернатор «настоящий мужик» или даже «настоящий полковник», но кто-нибудь другой.

Этой ситуацией, как говорят, решил воспользоваться быстро соображающий Сергей Кириенко, чтобы на благоприятном фоне политических перемен в других регионах, в очередной раз протиснуть на еще одну ступеньку карьеры своего давнего протеже Олега Голикова, который, как и его первый босс Олег Колесников, добровольцем вызвался принять участие в СВО. И которого уже не первый раз в местах проведения операции навещает Сергей Владиленович.

Говорят, что текслеровцы по этому поводу грустят уже не первый день. И даже собираются предложить лоббистам Голикова сделку – вместо губернаторского кресла посадить Олега Александровича на стульчик спикера ЗакСо. Впрочем, интуитивно полит-команда АЛТ понимает, что «торг здесь неуместен».

Нелюбовь

Но вообще, как говорят, идея сделать Голикова спикером ЗакСо возникла у политпомощников губернатора ввиду нескончаемых (с определенного момента) претензий Текслера и его команды к нынешнему спикеру южноуральского парламента Александру Лазареву. Самые злые языки судачат, что конфликты начались с тех самых пор, как олигарх Струков перестал финансировать культурные инициативы мадам Т и вообще охладел к первой региональной чете.

Отличающийся хорошей памятью Алексей Леонидович в ответ решил потеснить креатуру Струкова (а Лазарев, как известно, пролоббирован именно Константином Ивановичем на должность председателя регионального парламента) в ЗакСо, чтобы показать местным элитам, кто в доме хозяин. Кроме того, как говорят, обиженный на олигарха АЛТ все чаще намекает в ближнем и даже в более широких кругах, что теперь всевозможные «идеи» его команды, очень важные в выборный год, будет с радостью и размахом финансировать другой олигарх, еще вчера только екатеринбургский, а теперь и челябинский – основной акционер ТМК, Дмитрий Пумпянский.

«Я русский бы выучил…»

И, раз уж речь зашла о выборах, как не упомянуть, что еще не потерявшие надежду остаться на второй срок норильчане (во главе с действующим главой региона) решили «интеллектуализировать» имидж главы региона.

С этой целью лингвоэксперты (в основном, из местного педа) начали то и дело, причем, без повода или причины, хвалить «прекрасный русский язык» губернатора, который характеризует, де, АЛТ не только как образованного современного политического и хозяйственного деятеля и метросексуала, но и как жесткого, требовательного руководителя, «но в то же время – доброго и внимательного человека».

Серебряную ложечку дегтя в эту бочку лингвопатоки подмешивают действительно просвещенные тётки – редакторы, правящие в областной администрации всякого рода документы и доклады, которые недоумевают от стилистических и грамматических несуразностей в речах и текстах Текслера, на которых и сам губернатор, и его чиновники настаивают – то ли из- за боязни признать свой кривоватый русский, то ли просто из позиции «начальник всегда прав».

Муза нашего королевства

Параллельно с выправлением имиджа АЛТ, политические стилисты аналогичным образом правят и мадам Т. С этой целью поклонницы первой леди в сети Контакт вдруг с маниакальной навязчивостью стали писать о литературных талантах, что они разглядели в текстах на страничке Ирины Николавны, а также об ее природном артистизме и безукоризненном стиле.

Лесть зашкаливает, но, говорят, уже приносит свои плоды. Дамы 50 + всерьез полагают, что мадам Т – икона стиля и высокохудожественного вкуса. Правда, говорят, столица настоятельно рекомендует пиарщикам первой четы «всячески удерживать первую леди от самодеятельности – пения и танцев», мол, такой имидж неприемлем. Но пока превалирует другая точка зрения – Ирина Николаевна должна стать музой (а не только благотворительницей) для южноуральской богемы, частью которой, как считает ее супруг, она несомненно является.

Под мальчика

Более того, говорят, дамы-чиновницы всерьез намерены копировать стиль и манеры первой леди – дескать, поможет карьере. Если верить наветам, сама мадам мэр решила сделать модную стрижку пикси а ля Ирина Николаевна. Правда, болтают, её чуть не на коленях отговаривают от этого фатального куафер-шага консультанты и родня.

Исход

Но все эти милые шалости команды Текслера, как говорят, происходят на реально тектоническом разломе действующей исполнительной власти. В кулуарах сплетничают об уходе министра образования Кузнецов, заявление об отставке, якобы, заготовили вице-текслер Шаль и минфин Пшеницын. И уже чуть ли ни премьера Мишустина подключила к своему продвижению в главрачи областной больницы минздрав Ткачева…

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