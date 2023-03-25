25-27 марта ожидаются следующие события – Челябинск

25.03.2023, суббота
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10:00 Челябинск – Православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России», приуроченная к 410-летию Дома Романовых (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)
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11:00 Челябинск – Профилактическая акция «Просветись», приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом (Кировка)
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11:00 Челябинск – Бесплатные курсы по русскому языку, организованные Тотальным диктантом (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, вход с ул. Свободы, 60, Коралловый зал)
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11:00, 13:00, 15:00 Челябинск – Показ детского спектакля Челябинского театра современного танца «Как Дима в театр ходил» (ДК ЗМК, ул. Новороссийская, 63)
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13:00 Челябинск – Концерт народного коллектива – вокального ансамбля «Уралочка» в рамках православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)
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13:30 Челябинск – Юбилейный творческий вечер поэта, члена Союза писателей России Лилии Кулешовой (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, Коммуны, 69)
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15:00 Челябинск – Лекция кандидата философских наук, доцента кафедры философии ЮУрГУ, руководителя челябинского отделения Евразийского союза молодежи Кирилла Резвушкина «Достижения Российской Империи в эпоху царствования дома Романовых» в рамках православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)
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15:00 Челябинск – Открытие нового гимнастического зала для детей «СпортДжим», мастер-класс для юных спортсменов и автограф-сессия Олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, действующего члена сборной России Артура Далалояна (ул. Островского, 43)
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16:00 Челябинск – Лекция «Инфекционист», организованная для южноуральских школьников специалистами Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)
26.03.2023, воскресенье
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10:00 Челябинск – Православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России», приуроченная к 410-летию Дома Романовых (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)
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12:00 Челябинск – День открытых дверей в ЮУрГУ (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, актовый зал)
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12:30 Челябинск – Концерт ансамбля имени Людмилы Насоновой в рамках православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)
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14:00 Челябинск – Книжный клуб «Поле нечитаное»: обсуждение романа Дмитрия Захарова «Комитет охраны мостов» в рамках Дней фантастики в Публичке (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60 третий этаж, выставочный зал)
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16:00 Челябинск – Вечер качественной поэзии, посвященный современным уральским (в основном челябинским) поэтам (бар «Jacksons», пр. Ленина, 64Д)
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18:00 Челябинск – Пластический спектакль «Гамлет. Молчанье» (Учебный театр ЧГИК, ул. Оржоникидзе, 36А)
27.03.2023, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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