25-27 марта ожидаются следующие события – Челябинск

15:00 Челябинск – Открытие нового гимнастического зала для детей «СпортДжим», мастер-класс для юных спортсменов и автограф-сессия Олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, действующего члена сборной России Артура Далалояна (ул. Островского, 43)