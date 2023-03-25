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Суббота, 25 марта 2023, 08:52 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

25-27 марта ожидаются следующие события – Челябинск

25.03.2023, суббота

  • 10:00 Челябинск – Православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России», приуроченная к 410-летию Дома Романовых (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)

  • 11:00 Челябинск – Профилактическая акция «Просветись», приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом (Кировка)

  • 11:00 Челябинск – Бесплатные курсы по русскому языку, организованные Тотальным диктантом (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, вход с ул. Свободы, 60, Коралловый зал)

  • 11:00, 13:00, 15:00 Челябинск – Показ детского спектакля Челябинского театра современного танца «Как Дима в театр ходил» (ДК ЗМК, ул. Новороссийская, 63)

  • 13:00 Челябинск – Концерт народного коллектива – вокального ансамбля «Уралочка» в рамках православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)

  • 13:30 Челябинск – Юбилейный творческий вечер поэта, члена Союза писателей России Лилии Кулешовой (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, Коммуны, 69)

  • 15:00 Челябинск – Лекция кандидата философских наук, доцента кафедры философии ЮУрГУ, руководителя челябинского отделения Евразийского союза молодежи Кирилла Резвушкина «Достижения Российской Империи в эпоху царствования дома Романовых» в рамках православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)

  • 15:00 Челябинск – Открытие нового гимнастического зала для детей «СпортДжим», мастер-класс для юных спортсменов и автограф-сессия Олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, действующего члена сборной России Артура Далалояна (ул. Островского, 43)

  • 16:00 Челябинск – Лекция «Инфекционист», организованная для южноуральских школьников специалистами Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)

26.03.2023, воскресенье

  • 10:00 Челябинск – Православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России», приуроченная к 410-летию Дома Романовых (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)

  • 12:00 Челябинск – День открытых дверей в ЮУрГУ (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, актовый зал)

  • 12:30 Челябинск – Концерт ансамбля имени Людмилы Насоновой в рамках православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)

  • 14:00 Челябинск – Книжный клуб «Поле нечитаное»: обсуждение романа Дмитрия Захарова «Комитет охраны мостов» в рамках Дней фантастики в Публичке (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60 третий этаж, выставочный зал)

  • 16:00 Челябинск – Вечер качественной поэзии, посвященный современным уральским (в основном челябинским) поэтам (бар «Jacksons», пр. Ленина, 64Д)

  • 18:00 Челябинск – Пластический спектакль «Гамлет. Молчанье» (Учебный театр ЧГИК, ул. Оржоникидзе, 36А)

27.03.2023, понедельник

  • 10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

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