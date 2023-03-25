В Челябинске самокатчик сбил с ног женщину

На северо-западе Челябинска самокатчик сбил горожанку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в пятницу, 24 марта, около дома №33 на Комсомольском проспекте.

По информации городской Госавтоинспекции, челябинец на электросамокате выехал с внутридворового проезда на тротуар и врезался в женщину. В результате столкновения 63-летняя горожанка упала и ударилась головой об асфальт.

Самокатчик после ДТП скрылся. Женщине понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время полиция разыскивает виновника аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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