На южноуральской трассе грузовик смял легковушку. Есть погибшие

В Челябинской области в страшном ДТП погибли водитель и все пассажиры легкового автомобиля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла в ночь на воскресенье, 26 марта, на трассе в Троицком районе.

«Столкнулись грузовой и легковой автомобили. Водитель и 4 пассажира легковушки погибли», – рассказали представители ведомства. Все пассажиры были подростками.

Легковой автомобиль после столкновения оказался под фурой и настолько пострадал, что для извлечения погибших понадобилось вмешательство сотрудников Троицкого пожарно-спасательного гарнизона и поисково-спасательной службы Челябинской области. Они деблокировали тела и достали их из авто.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»