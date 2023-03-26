Возбуждено уголовное дело. В СКР раскрыли подробности страшной аварии под Троицком

По факту смертельного ДТП в Челябинской области возбудили уголовное дело.

Напомним, авария произошла сегодня ночью на трассе в Троицком районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

По данным следствия, ночью 26 марта на 117 километре автодороги «Троицк-Челябинск» 22-летняя женщина, управляя легковым автомобилем, выехала на встречную полосу движения, где легковушка залетела под грузовик. В результате ДТП получили смертельные травмы водитель легкового автомобиля и четверо подростков в возрасте 13-14 лет, находившиеся в салоне легкового автомобиля.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления.

Расследование уголовного взято на контроль руководителем следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»