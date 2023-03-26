В Челябинске целый микрорайон на весь день останется без воды

Жителей челябинского Чурилово предупредили об отключении водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с устранением повреждения на водоводе завтра, 27 марта, с 9 до 22 часов будет отключено водоснабжение в жилых и административных зданиях в микрорайоне Чурилово. Жителей просят сделать необходимый запас воды.

Под отключение попадут 115 жилых домов, 1 школа, 7 детских садов, 2 котельные и 11 административных зданий. С адресным перечнем и графиком подвоза воды можно ознакомиться на сайте МУП «ПОВВ» в разделе «Отключения».

Телефон информационно-справочной службы 214-00-14 (круглосуточно).

Челябинск, Виктор Елисеев

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