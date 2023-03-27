На Южном Урале начался прием в первые классы

В Челябинской области начался прием в первые классы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дату и время начала приема заявлений каждый муниципалитет определял самостоятельно. Сегодня записывать первоклашек начали в 17 городах и районах, включая Копейск, Чебаркуль, Южноуральск, Сосновский и Троицкий районы.

А в Челябинске, например, процесс стартует только в пятницу, 31 марта.

Позднее всех – 1 апреля – запись откроют в Чесменском, Кусинском, Чебаркульском и Коркинском районах.

До 30 июня принимаются заявления от родителей детей, живущих на закрепленной за школой территорией, а также от имеющих право на предоставление места во внеочередном и первоочередном порядке. Кроме того, преимущественным правом приема в конкретные образовательные организации имеют дети, чьи братья и сестры уже учатся в данном заведении.

Если после завершения первого этапа зачисления в школе останутся свободные места, с 6 июля заявления смогут подать все желающие.

Подать заявление в электронной форме можно через Госуслуги и ГИС «Образование в Челябинской области», а также в самой образовательной организации.

Челябинск, Софья Артемьева

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