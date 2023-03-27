Прокуратура требует лишить мандатов пять депутатов Копейска

Копейских парламентариев уличили в конфликте интересов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представление собранию депутатов Копейска направила городская прокуратура. Надзорное ведомство требует прекратить полномочия пяти депутатов, считая, что они нарушили антикоррупционное законодательство.

Претензии прокуроров вызвали Дмитрий Фещак, Николай Сединкин, Лариса Белозерцева, Иван Самохвалов и Елена Завражная.

Все они были в числе инициаторов рассмотрения вопроса о повышении тарифа на содержание и ремонт жилья. Собрание депутатов приняло такое решение осенью прошлого года, сославшись на то, что плата не менялась на протяжении нескольких лет.

Однако все пятеро сами являются руководителями предприятий, занятых в сфере ЖКХ, но не стали уведомлять надзорное ведомство о конфликте интересов. Это и стало причиной требования прокуратуры об их отставке.

Представление будет рассмотрено на очередном заседании копейского парламента, запланированном на 29 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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