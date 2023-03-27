Челябинская область вошла в тройку самых экологически неблагополучных регионов по оценке жителей

Каждый второй житель Челябинской области считает экологическую обстановку в регионе неблагоприятной или близкой к катастрофе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Южный Урал оказался в числе аутсайдеров рейтинга, составленного Агентством стратегических инициатив по итогам масштабного опроса, призванного показать, как сами жители оценивают состояние окружающей среды в своем регионе.

Всего в ходе исследования было опрошено 29,8 тысячи человек в 87 субъектах Российской Федерации. Наиболее активно в опросе участвовали женщины (68%) и молодые люди 24 лет и младше (69% от общего числа респондентов).

Максимально негативно участники опроса оценили ситуацию в двух регионах. «Особое внимание стоит обратить на Ленинградскую и Челябинскую области, в которых за варианты «близка к катастрофической» и «неблагоприятная» проголосовало более половины респондентов».

Так, лишь 5,4% южноуральцев назвали состояние окружающей среды в своем регионе благополучным. Еще 42,7% считают экологическую обстановку «в целом нормальной». Самая большая группа жителей (47,3%) выбрала в качестве ответа «неблагоприятная», а 4,7% и вовсе назвали ситуацию «близкой к катастрофе».

При этом 86% южноуральцев считают наиболее важным решение экологических проблем именно в настоящее время. Наиболее острыми из них они назвали загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение водоемов и незаконные свалки. Изменение ситуации с экологией, по мнению участников опроса, зависит от бизнеса (так ответили 69,7% респондентов при возможности выбора до трех вариантов), местных властей (50,1%) и населения (41,7%).

Интересно, что почти 78% южноуральцев отмечают улучшение экологической обстановки в последние 5 лет: 37,5% участников опроса заявляют, что большая часть проблем решена, остались лишь некоторые, еще 39,6% считают, что их стало меньше. Однако 22,8% южноуральцев уверены: экологических проблем за последние 5 лет стало больше.

Челябинск, Виктор Елисеев

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